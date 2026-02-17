Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Konya'da yapılacak 15 bin 200 konutun ve Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. etaptaki 568 dükkanın kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Konya'da yapılacak 15 bin 200 konut ile Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etabındaki 568 dükkanın kura çekim töreni yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen mesaj okundu. Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilin tamamında 500 bin dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasını hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yapamazsınız diyenlere aldırmadan daha önceki tüm projelerimiz gibi inşallah bunu da belirlenen takvim içerisinde hayata geçireceğiz. Bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ev sahibi olmaya hak kazanan kardeşlerimiz için yeni bir başlangıç olmasını, henüz hak kazanamayan vatandaşlarımız için ise umutlarını canlı tutan bir sürecin devamı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Programın açış konuşmasını yapan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, 'Konya'da, konutu olmayan dar gelirli vatandaşlarımız için kaliteli, güvenli ve yatay mimariyi esas alan; okulu, camisi, çarşısı ve sosyal donatıları bulunan 15.200 konut inşa edeceğiz. Bugün ayrıca Konya'mızda başka bir mutluluğu daha yaşayacağız. Motorlu sanayicilerimiz için inşa edilen yeni sanayi sitemizin ilk etabı olan 568 iş yerinin kuraları çekilecek. Bu eserlerin manevi mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, gece gündüz demeden çalışan, ülkemize yüzyılın en büyük şehircilik hamlelerini kazandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Sayın Valimize, milletvekillerimize, projelerin uygulanmasında desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe Başkanlarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu.

'DEVLETİMİZ ÇEYREK ASIRDIR SOSYAL KONUTTA BİR SEFERBERLİK RUHUYLA ÇALIŞIYOR'

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, çok özel bir ana şahitlik ettiklerini dile getirerek, 'Şimdiden hak sahibi olacak tüm Konyalı hemşehrilerime hayırlı olsun diyorum. Devletimiz nasıl ki deprem bölgesinde bir şehircilik destanı yazdıysa çeyrek asırdır sosyal konutta da bir seferberlik ruhuyla çalışıyor. İşte bu kararlılıkla TOKİ'miz tüm Türkiye'de 1 milyon 750 bin konutu sosyal donatılarıyla birlikte inşa etmiştir. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturmuştur. Bugün de durmamış bu seferberlik anlayışıyla 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut projesini başlatmıştır. Bugün de Konya'mızda bu heyecanı sizlerle paylaşıyoruz' dedi.

BAŞKAN ALTAY BAKAN KURUM'A KONYA'YA KAZANDIRILAN ESERLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önemli ve anlamlı bir günde Konya'da bulunan Bakan Kurum'a teşekkür ederek, 'Ülkemiz için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan Sayın Bakanımız; Konya'mızın 31 ilçesinde hayata geçmesine vesile olduğu yüzlerce eserle de sadece binalar değil, adeta umut inşa etmiştir. Sayın Bakanım, şehrimize gösterdiğiniz ilgi, verdiğiniz destek ve ülkemiz için ortaya koyduğunuz vizyon için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüzyılın Konut Projesi kapsamında duyurduğu 500 bin konutun Konya etabının kura çekimi ile Yeni Sanayi Sitesi'nin 3. Etap Kura Çekimini gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Altay, 'Bu iki başlık, aslında tek bir cümlede birleşiyor: Güvenli bir yuva, güçlü bir gelecek. Bu sebeple sosyal konut hamleleri; sosyal adaletin, insan onurunun ve güçlü bir geleceğin en önemli ifadesidir' değerlendirmesini yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, ekmeğiyle, suyuyla büyüdüğü, hizmetinde bulunmaktan şeref duyduğu Konya için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini ifade ederek, Konya'ya verdikleri iki büyük sözü, iki büyük hayali gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Konya'nın her ilçesini heyecana sevk eden yeni yuvaların kuralarını çekeceklerini kaydeden Bakan Kurum, '2.548 dükkân ve işyeriyle, Konya tarihinin en büyük projesinin, her noktasında uygulanan 'Sıfır Atık' konseptiyle dünyaya örnek olacak Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesinin kura coşkusunu yaşıyoruz. Ben yeni yuva heyecanı yaşayan on binlerce Konyalı kardeşime; binlerce aileye rızık kapısı olacak dükkanlarına kavuşacak 'alın teri kahramanlarına, Ahilik ruhunun bugünkü temsilcisi olan Konya esnafına' hayırlı olsun' açıklamasını yaptı.

Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı duanın ardından TOKİ tarafından Konya'da yapılacak 15 bin 200 konut ile Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etabındaki 568 dükkanın hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.