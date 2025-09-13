Düzce’nin Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak üzerinde iki grup arasında yaşanan restleşme silahlı kavgaya dönüştü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre taraflar arasındaki sözlü tartışma sonrası gruplardan biri diğerini buluşmaya çağırdı.

Ancak buluşma adresi jandarmaya ihbar edilince durumdan haberdar olan karşı grup öfkelendi. Bunun üzerine, adreslerini bildikleri kişilerin bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenledi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.