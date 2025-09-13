Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), yol kontrol devriyesi sırasında karşı şeritten takla atan bir otomobilin çarpması sonucu şehit düştü.KÜTAHYA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Yücel Yeşil'in yol kontrol devriyesi görevi esnasında yolun diğer istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin takla atıp çarpması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Alınan bilgiye göre olay, Kütahya-Çavdarhisar yolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Manisa'nın Kula ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrolü sırasında Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip takla atması sonucu aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Yeşil, olay yerinde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah D., eşi ve çocuğu ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından naaşı, memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Şehidin cenazesi 14 Eylül Pazar günü (yarın) Manisa'da toprağa verilecek.