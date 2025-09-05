Düzce’de bir ilkokul servis şoförü İ.K.’nın çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı, sopayla vurduğu ve kolonya dökerek çakmakla korkuttuğu iddiaları ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de bir ilkokulda görev yapan servis şoförü İ.K. hakkında ortaya atılan iddialar, velileri ve kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Küçük yaşlardaki öğrencilerin ailelerine anlattığına göre, İ.K., okul servisinde çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Öğrenciler, şoförün araçta bulundurduğu bir sopayla kendilerine vurduğunu, ellerine kolonya dökerek çakmakla yakmaya çalıştığını ve okul çıkışında aracı dere kenarına götürerek korkuttuğunu iddia etti.

Olayın detayları, çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla gün yüzüne çıktı. Veliler, duydukları karşısında panik ve öfke yaşayarak durumu emniyet birimlerine bildirdi. Şikayet üzerine, İ.K. hakkında fiziksel şiddet ve tehdit iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.