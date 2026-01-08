Bunlar da ilginizi çekebilir

Düzce İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kentin asayiş ve huzurunun devamlılığını sağlamak amacıyla, vatandaşların desteğiyle denetim ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın kimliği belirlenerek hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı, suçla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri sırasında, bir şahsın aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi.

