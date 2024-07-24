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Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilirken servis sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakolu’na götürüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Ş.T. idaresindeki otomobil yol kenarında park halinde bulunan 81 S 0007 plakalı minibüse çarptı.

Düzce'de bir otomobil park halindeki servis aracına çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, Beyköy 1. OSB’de meydana geldi.