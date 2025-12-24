Düzce Üniversitesi yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Konuralp bölgesinde bulunan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin binaya çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, A. Şahin idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, binanın önünde devrildi. Kazada sürücü A. Şahin ile araçta yolcu olarak bulunan M.E. Şahin yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.