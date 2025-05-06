İşitme Cihazı Satıcıları Derneği (Hay-Der) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Başhan, SGK Kurum Başkanlığı ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürlüğü ile yaptığı temaslar sonucunda, 2 bin 500 işitme cihazı merkezini ilgilendiren önemli bir adım attı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de faaliyet gösteren Dilay İşitme Merkezi’nin sahibi ve Hay-Der Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Başhan, işitme cihazı sektöründe önemli bir başarıya imza attı.

Başhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde gerçekleştirdiği görüşmelerle sektörün uzun süredir çözüm beklediği bürokratik evrak yükünü hafifletmeyi başardı.

Görüşmeler neticesinde, merkezlerin üzerindeki evrak yükü önemli ölçüde azaltıldı. Söz konusu gelişme sektörde hizmet sunumunu hızlandırarak vatandaşların daha etkin hizmet almasının önünü açarken, Başhan, sürece katkı sağlayan SGK Kurum Başkanı, GSS Genel Müdürü ve ilgili daire başkanlarına sektör adına teşekkür etti.

İşitme Cihazı Satıcıları Derneği’nin öncülüğündeki yapıcı iş birliği, sağlık sektöründe faaliyet gösteren merkezler için büyük bir kolaylık sağlarken, sektörel memnuniyeti de artırdı.