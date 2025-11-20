Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman genelinde metruk ve ıssız bölgelerde geniş kapsamlı bir narko alan uygulaması gerçekleştirdi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da narkotik ekipleri, uyuşturucu kullanımının ve suç faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla riskli görülen noktaları tek tek kontrol ederek alanlarda detaylı denetim yaptı.

Gerçekleştirilen uygulamalarda ekiplerin sahadaki etkin ve kararlı çalışması vatandaşların da takdirini topladı.

Bölge sakinleri, yapılan denetimlerin kentte güvenlik ve huzur ortamına önemli katkı sunduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirirken, ekipler, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.