Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park, çocuk oyun alanları, fitness alanları ve yürüyüş yollarında kauçuk zemin yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Çocuklarımızın neşesi, Manisa'mızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı Kentsel Donatı ve Mekanik Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki park ve yaşam alanlarında yıpranan zeminleri yeniliyor. Çocuk oyun alanları, fitness alanları ve yürüyüş yollarında gerçekleştirilen çalışmalarla daha güvenli, kullanışlı ve estetik alanlar oluşturuluyor.

Çalışmaları değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, parkların kent yaşamındaki önemine dikkat çekerek, 'Çocuklarımızın güvenle koşup oynayabilmesi, halkımızın keyifle vakit geçirebilmesi için şehrimiz genelindeki park, oyun alanı ve yürüyüş yollarının zeminlerini yeniliyoruz. Daha modern, estetik ve darbe emici kauçuk zeminlerle parklarımızı çok daha güvenli ve estetik hale getirdik. Çocuklarımızın neşesi, Manisa'mızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR BİRÇOK NOKTADA TAMAMLANDI

Kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Akpınar Mesire Alanı çocuk oyun alanı, Akhisar'daki Hüsnü Kahraman Kültür Parkı, Sarıkamış Şehitleri Parkı, 50. Yıl Kıbrıs Barış Harekâtı Parkı, Cemal Ergün Parkı, Nail Ergün Parkı ve Eczacı Neşe Gülersoy Parkı'nda zemin yenileme çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda çocuk oyun alanları ve fitness alanlarının yanı sıra yürüyüş yollarında da kauçuk zemin uygulamaları gerçekleştirildi. Eczacı Neşe Gülersoy Parkı'nın yürüyüş yolundaki çalışmalarda ise yağış nedeniyle ara verilirken, son bölümün tamamlanmasının ardından çalışmanın bitirilmesi planlanıyor.

Zemin sökümü tamamlanan veya söküm çalışmalarının sürdüğü alanlarda da yenileme çalışmaları devam ediyor. Eczacı Mete Erdem Parkı, Eczacı Cemil Çöllü Parkı, Hafsa Sultan Parkı, Sümer Park, Turgutlu Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı ve Ulupark çalışmaların sürdüğü noktalar arasında yer alıyor. Ekipler, söz konusu alanlarda eski ve yıpranmış zeminleri kaldırarak çocuk oyun alanları, spor alanları ve yürüyüş yollarını daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.