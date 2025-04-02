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Maddi hasarın meydana geldiği yandığında yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyor.

Bayram tatili dolayısıyla iş yerinde işçilerin olmaması olası can kaybını önledi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Dumanları fark eden çevredeki esnafların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce’de Düzey Kültür Mahallesi eski sanayi sitesi Akar Stadyum Sokak'ta bulunan iş yerinde sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Fatih Çelik'e ait iş yerinde bilinmeyen sebeple yakın çıktı.