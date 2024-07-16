Düzce'de uzun yıllar su arıtma sistemleri işi yapan iş insanı Hakan Çakır, devletin uyguladığı ekonomi tedbirlerine destek verdiğini açıkladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -İnsanların su arıtma ve filtre bakımlarını daha uyguna yapabilmesi için maliyetinin çok az üstünde bir satış yapılacağını bu kampanya ile insanların rahatlıkla su arıtma cihazına ulaşabileceğini söyledi.

Devletin uyguladığı ekonomi tedbirlerine destek verdiğini açıklayan iş insanı Hakan Çakır, "Devletimizin açıklamış olduğu ekonomik tedbirler kapsamında insanların cebinden daha az para çıkması ve bir nebze olsun onlara faydalı olabilmek adına stoklarımızda bulunan ürünlerin fiyatlarını maliyetinden çok az bir kârla satışa sunduk inşallah hepimize hayırlı olur. "dedi.