Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılının ilk yarısında ihracatını yüzde 20'lik artışla 527 milyon dolardan 623 milyon dolara yükselterek Ege Bölgesi'nde ihracat artış rekoru kırdı.İZMİR (İGFA) - “Hayatımız Maden” mottosuyla yer altındaki zenginlikleri çevreci bir yaklaşımla ekonomiye kazandıran Türk madencilik sektörü 2024 yılının ilk yarısında 2 milyar 843 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Doğal taş ihracatında Türkiye lideri olan Ege Maden İhracatçıları Birliği ise; 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde yüzde 20’lik ihracat artışıyla ihracatını 527 milyon dolardan 623 milyon dolara taşıdı ve Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2024 yılının ilk yarısında yüksek girdi maliyetleri ve düşük döviz kuruna rağmen madencilik sektörünün büyük bir özveriyle çalışarak önemli bir başarıya imza attığının altını çizdi.

Maden sektöründe ihracatlarını artırmak için 2024 yılının ilk yarısında dünyanın dört bir tarafında pazarlama faaliyetleri düzenlediklerini ve arı gibi çalıştıklarını anlatan Alimoğlu, “2024 yılında ilk kez Güney Kore’de KINTEX fuarına milli katılım organize ettik. Çin’deki Xiamen Uluslararası Doğal Taş Fuarı’na 2024 yılında 11. kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. Suudi Arabistan’a yönelik sektörel ticaret heyeti yaptık. İzmir Marble Fuarı’nda dünyanın dört bir tarafından doğal taş ithalatçılarını Türkiye’de ağırladık. Tüm bu gayretlerimiz sonucunda 2024 yılının ilk yarısında başarılı bir dönem geçirdik. 2024 yılı sonu için belirlediğimiz 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için yılın ikinci yarısında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracatında doğal taş sektörünün 328 milyon dolarlık payla toplam ihracatın yüzde 53’ünü yaptığı bilgisini veren Alimoğlu, doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin 261 milyon dolar olduğu, blok doğal taş ihracatının ise 67,5 milyon dolar olduğu kaydedildi. Metalik cevherler ihracatının yüzde 55’lik artışla 172 milyon dolardan 268 milyon dolara çıktığını ifade eden Başkan Alimoğlu, ihracat artışında sürükleyicinin metalik cevherler olduğunu söyledi.

Ege Bölgesi’nden ABD’ye yapılan maden ihracatı yüzde 12’lik artışla 100 milyon dolardan 112 milyon dolara çıkarken, İspanya’ya maden ihracatı yüzde 23’lük artışla 41 milyon dolardan 50 milyon dolara yükseldi.