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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Murat Can T. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve her ihtimale karşı yere havalı yastık serildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de kız arkadaşıyla sorun yaşayan Murat Can T. intihar girişiminde bulundu. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale ederken ikna edilerek girişimden vazgeçirilen genç, hastaneye kaldırıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'de kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç intihar girişiminde bulundu Murat Can T. Kervan köprüsü üzerinde intihar girişiminde bulundu.