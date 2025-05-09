Düzce'de kız arkadaşıyla sorun yaşayan Murat Can T. intihar girişiminde bulundu. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale ederken ikna edilerek girişimden vazgeçirilen genç, hastaneye kaldırıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'de kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç intihar girişiminde bulundu Murat Can T. Kervan köprüsü üzerinde intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve her ihtimale karşı yere havalı yastık serildi.
İkna çabaları sonucunda Murat Can T. İntihar girişiminden vazgeçirildi.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Murat Can T. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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