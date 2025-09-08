Düzce merkez Kültür Mahallesi Spor Sokak üzerinde bulunan Malatyalı Pasajı’nda yaşanan olay, kısa sürede gerginliğe yol açtı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Malatyalı Pasajı içerisinde yer alan bir düğün salonuna giden kadının fotoğrafı, pasajdaki bir esnaf tarafından gizlice çekildi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, esnafa tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine esnaf ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı ve olay kavgaya dönüştü.

Vatandaşların incelediği esnafın telefonunda farklı kişilere ait fotoğrafların da bulunduğu iddia edildi.

Kaçmak isteyen esnaf, pasajdaki başka bir dükkâna sığınırken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, esnafı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.