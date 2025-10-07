Düzce Merkez'de gece saatlerinde gökyüzünde ender rastlanan bir doğa olayı yaşandı. Saat 02.00 sıralarında gökyüzünde beliren 'ay gökkuşağı' ya da diğer adıyla 'ay kuşağı', vatandaşlar için unutulmaz bir manzara oluşturdu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bir takipçi tarafından görüntülenen doğa olayı, yoğun ay ışığının atmosferdeki su damlacıklarıyla etkileşime girmesi sonucu meydana geliyor.

Gündüzleri güneş ışığıyla oluşan klasik gökkuşaklarının aksine, ay gökkuşağı yalnızca parlak dolunay gecelerinde ve nem oranının yüksek olduğu zamanlarda görülebiliyor.

Bilimsel olarak oldukça nadir gözlemlenen bu optik olay, Düzce gecesini adeta büyülü bir atmosfere dönüştürdü.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, doğaseverlerin büyük ilgisini çekti.