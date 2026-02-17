Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik yaptıklarını duyurdu. Ekiplerin, camilerin iç ve dış mekanlarında vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadet edebilmesi için detaylı temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Başkan Martin, Ramazan'ın ilk gününe kadar ilçe genelindeki tüm camileri kapsayacak şekilde planlı program dahilinde temizlik çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

Dayanışma ruhuna dikkat çeken Başkan Martin, Uzunköprü'de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren mübarek ayı en güzel şekilde karşılamak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.