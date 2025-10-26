Düzce'de bir grup vatandaş ve sivil toplum temsilcisi, Düzce Belediyesi hizmet binasının yıkımına tepki göstererek, sürecin hukuksuz biçimde yürütüldüğünü ileri sürdü. Katılımcılar, 'kamu malına ve Düzce'nin değerlerine sahip çıkmak' amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi hizmet binasının yıkımına tepki gösteren grup adına ortak basın açıklamasını okuyan Birol Aksu, belediye binasının hiçbir yıkım kararı olmadan yıkıldığını öne sürdü. Aksu, 'Bu bina, Düzce'nin 550 milyon lira değerinde bir kamu malıdır. Henüz mahkeme süreci tamamlanmadan yıkım başlatılmıştır. Bu durum Düzce'nin vicdanını yaralamıştır.' dedi.

Yıkım sürecine ilişkin devam eden davalar bulunduğunu belirten Aksu, 'Hukuki yollardan hakkımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Belediyenin asli görevinin kamusal alanları korumak olduğunu vurgulayan Aksu, 'Yeni binanın nerede yapılacağı bile belli değilken mevcut yapının yıkılması büyük bir israftır. Belediye müteahhitlik değil, hizmet üretmelidir.' şeklinde konuştu.

Katılımcılar, yıkım sürecinin durdurulmasını ve halkın onayının alınması için referandum yapılması çağrısında bulundu.