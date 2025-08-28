Düzce'de polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için gece denetimlerine devam ediyor. Otomobil ve motosiklet kontrolleri yapılırken, kimlik ve ehliyet incelemeleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar denetimlerden memnuniyetini dile getiriyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulamaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kentin farklı noktalarında geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda motosiklet ve otomobiller tek tek durdurularak sürücüler ile araçlar detaylı bir şekilde kontrol edildi. Kimlik sorgulamalarının yanı sıra ehliyet ve ruhsat denetimleri yapılırken, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları titizlikle incelendi.

Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliği için düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı.

Öte yandan uygulamalara denk gelen vatandaşlar, denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bu uygulamalar bizlerin güvenliği için yapılıyor. Emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz” denildi.