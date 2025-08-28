Artvin Ticaret Borsası, zengin bitki çeşitliliğiyle öne çıkan Artvin’de bal fiyatlarını belirledi. Kestane balı 2 bin 500 TL, çiçek balı bin 500 TL, orman gülü (komar) balı 2 bin 200 TL ve ıhlamur balı bin 600 TL olarak açıklanırken, karakovan balına yüzde 30 fiyat farkı uygulanacak.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin, zengin bitki çeşitliliği ve Kafkas arı ırkının gen merkezi olmasıyla bal üretiminde öne çıkmaya devam ediyor.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek başkanlığında toplanan bal fiyatlandırma komisyonu, laboratuvar analizleri, etiketleme ve coğrafi işaretleme çalışmalarını dikkate alarak 2025 yılı bal taban fiyatlarını belirledi.

Buna göre, kestane balı 2 bin 500 TL, çiçek balı bin 500 TL, orman gülü (komar) balı 2 bin 200 TL ve ıhlamur balı bin 600 TL olarak açıklandı. Karakovan yöntemiyle üretilen ballara ise bu fiyatlara ek yüzde 30 fiyat farkı uygulanacak.

Artvin Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Selahattin Usta, Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Seda Ufuk, Artvin Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Sinem Han ve borsa yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Borsa Başkanı Osman Akyürek, Artvin’in 2 bin 727 bitki türüyle Türkiye’nin biyolojik çeşitlilikte lider ili olduğunu vurgulayarak, “İlimiz, Kafaks arı ırkının gen merkez olması, 198’i endemik, 500’ü endemik olmayan nadir tür olmak üzere 2 bin 727 bitki türü ve kestane ormanlarıyla arıcılık ve bal üretiminde önemli bir yere sahiptir. Zengin bitki örtüsü, 20 bal ormanıyla ve coğrafyası itibarıyla arıcılığa çok müsait olan ilimizde geçen yıl yaklaşık bin ton bal üretildi. Bu yıl da bal üretimi geçen yıla göre yüzde 20 artış sağladığını görüyoruz" diye konuştu.

Arıcılara verilen desteklerin daha da aratılması gerektiğini kaydeden Akyürek, belirlenen fiyatların üreticilere ve tüketicilere hayırlı olmasını diledi.