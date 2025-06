Düzce’nin Yığılca ilçesinde bir ayı, bal üreticisi Mahir Çalışkan’a ait kovanları gece yarısı parçalayarak balları yedi; olay güvenlik kameralarına yansıdı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Yığılca ilçesindeki ormanlık alanda, bal üreticisi Mahir Çalışkan’ın arı kovanları bir ayının hedefi oldu.

Gece saatlerinde ormandan inen ayı, kovanları devirip balları tamamen tüketti.

Olay, Çalışkan’ın güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Sezon başında arılarını yaylaya taşıyan üretici Mahir Çalışkan, gece kovanlardan gelen sesler üzerine olay yerine koştu. Görüntülerde, ayının kovanları tek tek devirip balları yedikten sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü. Saldırı sonucu çok sayıda koloni zarar gördü, ballar ise tamamen kayboldu.

Bölgede daha önce de benzer ayı saldırılarının yaşandığını belirten üreticiler, yetkililerden koruma önlemleri alınmasını talep etti.