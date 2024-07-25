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Sürücüye toplamda 21 bin 742 TL cezai işlem uygulanırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yapılan kontrolde sürücü F.B. 1.09 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü F.B.'nin alkollü olduğundan şüphenilmesi üzerine trafik ekiperi sürücüye alkol kontrolü yaptı.

Alınan bilgiye göre rutin devriye hizmetinde bulunan Gece Kartalları, F.B. idaresindeki 06 EHB 83 plakalı aracı durdurdu.

Düzce'de devriyede bulunan emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araç sürücüsü 1,09 promil alkollü çıktı. Sürücüye toplamda 21 bin 742 lira ceza işlem uygulandı. Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de olay gece saatlerinde Camikebir Mahallesi Şen Sokak üzerinde yaşandı.