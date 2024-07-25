Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini ifade etti.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinleyen Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Kayserililere selam gönderdiğini ifade eden Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında hitaplarını dinledik. Ülke gündemi ile ilgili önemli ifadelerde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız ile daha sonra kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’mize selamlarını gönderdi. Elbette o Kayseri’yi seviyor, biz de Kayserililer olarak onu seviyoruz. İşi gücü rast gelsin. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin hep beraber bereketini yaşadıklarını, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Kayseri için hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.