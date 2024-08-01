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Alkollü araç kullanan 4 sürücünün ehliyetine el konulurken toplamda 4 sürücüye 36 bin TL cezai işlem uygulandı.

Denetimde durdurulan sürücülere yapılan alkol kontrolünde 4 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce Merkez Bahçeşehir Bölgesi Bağlantı Yolu Yahyalar Köprüsü Mevkilisinde denetim gerçekleştirdi.