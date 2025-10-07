Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2002'den beri kadın istihdamını artırmak için yürütülen projelerin bir parçası olan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu. 2 fazda 9 bin 10 kadın işverene 2 milyar TL'ye yakın hibe sağlanarak, 11 bin 824 kadın işçinin istihdamı desteklendi.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 2002'den bu yana kadınların işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak için hayata geçirilen projelerin devam ettiğini belirterek, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)'nin başarıyla tamamlandığını müjdeledi.

Bakan Işıkhan, 'Güçlü Türkiye İçin Güçlü İşgücü' temasıyla, projenin kadın istihdamına katkı sunduğunu vurguladı.

WOMEN-UP PROJESİ DETAYLARI

Pilot illerde 2 faz halinde uygulanan proje, kadın işverenlere ilave istihdam ettikleri her kadın işçi için 55 ayda toplam 2 milyar TL'ye yakın hibe desteği sağlandığını belirten Bakan Işıkhan, '1. Faz: 6 bin 201 kadın işveren, 8 bin 667 kadın işçi faydalandı. 2. Faz: 2 bin 809 kadın işveren, 3 bin 157 kadın işçi desteklendi' dedi.

Işıkhan, projenin kadınların ekonomik güçlenmesine ve kayıtlı istihdamın artmasına katkı sağladığını ifade ederek, amacın bir parçası olan WOMEN-UP başarıyla tamamlandığını duyururken, kadın istihdamını teşvik eden diğer projelerin de süreceğini kaydetti.