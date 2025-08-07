Düzce Yığılca Eğitim Kültür Dayanışma ve İnsani Yardım Derneği (YEKDER) Gençlik Kolları tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan 1. Yığılca Gençlik Festivali, kent merkezindeki bir düğün salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi.

HaberözelTV(DÜZCE İGFA)

Düzce Yığılca Eğitim Kültür Dayanışma ve İnsani Yardım Derneği (YEKDER) Gençlik Kolları Başkanı Hakan Çelik’in öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, ilçe gençliği bir araya gelirken, program renkli görüntülere sahne oldu.

Sunuculuğunu Müslüm Şahan'ın yaptığı festivalde açılış konuşmasını yapan Hakan Çelik, derneğin siyasi bir amacı olmadığını vurgulayarak, “Amacımız ilçemizi en iyi şekilde tanıtmak ve gençlerimize her platformda söz hakkı tanımaktır,” dedi.

Festivalde Yığılcalı olup Almanya’da yaşayan Aydın Yiğit ile oyun havalarıyla tanınan Kral Sinan sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.