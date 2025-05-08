Düzce'nin Yığılca ilçesi Aydınhayla Köyü'nde Emre Tezcan ve iki kardeşine ait olan 2 katlı kargir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesi kırsalında meydana gelen yangı kısa sürede büyüyerek iki katlı kargir ahşap evi sardı.

Aydınhayla Köyü'ndeki yangına Özel İdare, Düzce Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait makina ve itfaiye ekipleri müdahale ederek etti.

Tamamen yanan ev ile birlikte evin arka kısmında bulunan bir adet traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin çabasıyla söndürülen yangında can kaybı olmadığı bildirildi.