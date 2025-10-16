Düzce'nin Konuralp bölgesinde seyir halindeyken bir araçtan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Sürücünün ve çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde araç alev almadan kontrol altına alındı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, seyir halindeyken aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekti. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparak olası bir yeniden alevlenmeyi önledi.

Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.