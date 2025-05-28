Düzce İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet, asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla geniş çaplı güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların emniyet, asayiş ve huzurunu sağlamak, suç ve suç unsurları ile mücadele kapsamında, meydana gelebilecek hırsızlık, izinsiz kenevir ekimi, kaçak orman kesimi, kaçak avcılık ve kaçak kazı olaylarını tespit etmek ve engellemek amacıyla, Düzce İlinde yer alan yaylalarda, Çilimli J.Asyş.Komd.Bl.K.lığı timleri ile “Önleyici Hizmet Devriyesi” icra edildi.

Özellikle yayla ve yayla yollarında vatandaşların huzur ve güvenli ortamlarda seyahat etmesi, dinlenmesi ve hayvancılık tarım gibi diğer faaliyetlerini yapabilmeleri maksadıyla bu tür faaliyetlere yaz ayları boyunca devam edilecektir.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı “Düzce’mizin asayişi ve huzurunun devamlılığını sağlamak maksadıyla” "vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı olma azim ve kararlığındadır. " ifadelerine yer verildi.