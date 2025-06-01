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Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve fabrika duvarında maddi hasar oluştu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce başka bir araca, ardından yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarptı. Şiddetli çarpma sonucu fabrika duvarı yıkıldı.

Düzce’de D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir otomobil, fabrikanın duvarına çarparak yıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar ve duvar hasar gördü. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce D-100 karayolu Bolu istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 81 AFS plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan kaza, 35 AIE 431 plakalı otomobile çarpılmasıyla büyüdü.