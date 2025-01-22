Düzce'de Çilimli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle C.D. isimli şahıs gözaltına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Çilimli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinc eyapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcısı şüphesiyle yapılan bir kişi gözaltına alındı.
C.D adlı şahsın yapılan aramasında 8 parça halinde toplam 550 gram Esrar maddes ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirildi.
C.D, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: igf