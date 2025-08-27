Düzce'de Beyköy Belediyesi’nin düzenlediği konser etkinliğinde Ramazan Çelik sahne aldı, vatandaşlar doyasıya eğlendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Beyköy beldesinde, Beyköy Belediyesi tarafından düzenlenen konser etkinliği büyük bir coşkuya sahne oldu. Etkinliğin konuğu, oyun havalarıyla tanınan sanatçı Ramazan Çelik oldu.

Çelik’in seslendirdiği hareketli parçalarla izleyiciler doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, konser boyunca sanatçıya alkışlarla ve danslarla eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı.

Programın sonunda Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak için hazırlanan doğum günü sürprizi renkli anlara sahne oldu. Pastasındaki mumları üfleyen Ocak, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“40 yaşımızı geride bıraktık. Allah nice 50-60 yaşları hepimize nasip eylesin. Ramazan Çelik ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, kusurumuz olduysa affola.”

Konser, Karadeniz ezgilerinin kemençe ve horonla buluştuğu renkli performanslarla sona erdi.