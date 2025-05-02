Bunlar da ilginizi çekebilir

Yönetim Kurulu Başkanı: Salih KUMBAR Genel Müdür: Muhsin YAVUZ Yönetim Kurulu Başkan V.: Muhsin YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi: Yavuz YILMAZ oldu.

Buna göre;

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesine ait iştirak şirketlerinde yeni yönetim kurulu üyelerini belirledi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesine ait iştirak şirketlerinde yeni yönetim belli oldu.