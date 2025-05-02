Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesine ait iştirak şirketlerinde yeni yönetim kurulu üyelerini belirledi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesine ait iştirak şirketlerinde yeni yönetim belli oldu.
Buna göre;
DÜZCE BELKA A.Ş. YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu Başkanı: Ali Ataç AKİ
Genel Müdür: Erdem YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan V: Şulenur Yılmaz KUBİLAYYönetim Kurulu Üyesi: İsmail Biriktir
DÜZCE BELTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu Başkanı : Okan ÖZKASAP
Genel Müdür: Üzeyir YİĞİTYönetim Kurulu Başkan V.: Ethem KAYA, Yönetim Kurulu Üyesi: Buğra Alp KOCAMAN, Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet AZAP
Yönetim Kurulu Üyesi: Serdar DEMİR
DÜZCE BELTUR A.Ş. YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu Başkanı: Ayhan CİCÜ
Genel Müdür V.: Erdem YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan V.: Özkan ÇAKMAKÇI
Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa KAYIKÇI
Yönetim Kurulu Üyesi: Yakup DEMİRCAN
BELTEM A.Ş YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu Başkanı : Erkan ARSLAN
Genel Müdür: Erkan ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkan V. : Fahri PİŞKİN
Yönetim Kurulu Üyesi : Eren Celal VAROL
DÜZCE ULAŞIM HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu Başkanı: Salih KUMBAR
Genel Müdür: Muhsin YAVUZ
Yönetim Kurulu Başkan V.: Muhsin YAVUZ
Yönetim Kurulu Üyesi: Yavuz YILMAZ oldu.