Düzce’nin Akçakoca ilçesinde otomobil yüklendikten kısa süre sonra alev alan çekici, vatandaşların kameralarına yansıdı. Can kaybı ya da yaralanma olmazken itfaiye ve polisin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki bir çekici, üzerine otomobil yüklendikten kısa süre sonra alev aldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yangında şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay çevrede paniğe neden oldu.

Kısa sürede büyüyen alevler, çekicinin büyük bölümünü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.