Düzce-Akçakoca Karayolu'nda Pazar günü meydana gelen trafik kazasında, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil yoldan çıktı. Araçta bulunan aile büyük bir şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan 14 KJ 232 plakalı otomobilin sürücüsünün, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarına çıktı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Araçta bulunan sürücü ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Hasar gören araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.