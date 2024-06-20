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Kanadının kırık olduğunu, uçamadığını görünce yaralı atmaca kuşunu alıp eve getirdi.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe Köyü'nde bir vatandaş, yaralı bulduğu atmaca'ya sahip çıktı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA) Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultanice Köyü'nde Mustafa Elmas , çeltik tarlasını dolaşmaya gittiğinde, yaralı bir atmaca kuşu ile karşılaştı.