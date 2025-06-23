Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre büyük bir coşku getiren ve bu yıl kendi seyirci rekorunu kıran büyük bir bisiklet organizasyonuna daha imza attı.SAKARYA (İGFA) - Uzun yıllardır bisiklete yaptığı yatırım, Yusuf Alemdar öncülüğünde şehrin dört bir yanında yürütülen bisiklet yolu ve bisiklet dostu projeleri, dünya çapında nefes kesen yarışlara yaptığı başarılı ev sahipliğiyle“Bisiklet Şehri” olarak anılan Sakarya, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile iddiasını güçlendirdi.

Avrupa’nın en kapsamlı vadisine gelen 24 ülkeden, 71 sporcu zorlu parkurda yarıştı ve şampiyon isimler kupalarını görkemli bir törenle aldı.

Organizasyon, bu yıl kendi rekorunu kırarak 10 bini aşkın seyirci katılımıyla gerçekleşti.

İLYAS YALÇINTAŞ KONSERİ, SEREMONİ VE 54 KİŞİYE BİSİKLET

Vadi tribünleri ve çevresi Sakaryalılarla dolup taştı. Telefon flaşları yandı ve gecenin coşkusu İlyas Yalçıntaş konseriyle yükseldi. Binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Dev organizasyonun kapanış seremonisisahne şovları ve Birkan Polat’ın motosikletli akrobasi şovuyla adeta bir şölene dönüştü

.Ayrıca 54 şanslı kişiye, sahnede yapılan çekilişle Başkan Alemdar, Vali Doğan ve üyeleri tarafından bisiklet hediye edildi.

Başkan Alemdar, özellikle bisiklet dostu yatırımlarla ve dünyada örnek olacak uygulamalarla sporun ve sporcunun şehri olmaya devam edeceklerini belirterek, sporda sadece Türkiye'nin değil Dünya'nın parlayan yıldızı, sporun ve sporcunun şehri olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Gecenin sonunda binlerce kişi, görkemli organizasyonu fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.