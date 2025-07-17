Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 19.’su düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, kent merkeziyle birlikte ilçelerde de coşkulu gösterilere sahne oluyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de festival kapsamında farklı ülkelerden gelen halk dansları ekipleri, ilçelerde düzenlenen etkinliklerde izleyicilerle buluşuyor. Renkli kıyafetleri, ritmik dansları ve yöresel müzikleriyle sahneye çıkan ekipler, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Festivalin ilk üç gününde Çivril, Baklan, Acıpayam, Serinhisar, Çal, Güney ve Buldan ilçelerinde gerçekleştirilen gösterilere halk büyük ilgi gösterdi. İlçelerdeki meydanlar dolup taşarken, farklı kültürlerin bir araya geldiği gösteriler izleyenlerden tam not aldı. 19 ülkeden 23 ekibin katıldığı gösteriler şölen havasında geçiyor. Sanatçıların ülkelerine özgü kıyafetleriyle görsel bir şölene dönüştürdüğü programa katılan vatandaşlar gösterileri büyük bir beğeniyle izledi. Uluslararası Halk Dansları Festivali, hafta boyunca farklı ilçe ve mahallelerde devam edecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Perşembe – 17 Temmuz 2025

• Beyağaç – 21:00

• Çameli – 21:00

• Honaz – 20:45

• Irlıganlı– 21:30

• Delikliçınar Meydanı– 20:45

• Bağbaşı– 21:30

Cuma – 18 Temmuz 2025

• Kale – 20:45

• Tavas – 21:30

• Çardak – 20:45

• Bozkurt – 21:30

• Babadağ – 20:45

• Sarayköy – 21:30

• Yenişehir Zafer İlkokulu – 21:00

Cumartesi – 19 Temmuz 2025

• GALA GECESİ – 21:00 / Özay Gönlüm Salonu