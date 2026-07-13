Dünya erkek tenisinin yükselen yıldızlarını Samsun'da buluşturacak Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası, 27 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Samsun Golf Kulübü'nde düzenlenecek.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50, 27 Temmuz ile 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Samsun Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

Güçlü oyuncu kadrosu ve geniş uluslararası katılımıyla dikkat çeken Samsun Open ATP Challenger 50'nin resmi oyuncu kabul listesi açıklandı.

ATP Challenger Tour takviminde yer alan organizasyonda sporcular, tekler ve çiftler kategorilerinde mücadele edecek.

Turnuva, bir hafta boyunca uluslararası düzeyde tenis heyecanını Samsun'a taşıyacak. Ana tabloya doğrudan kabul alan 20 oyuncunun yanı sıra 6 eleme oyuncusu, 4 wild card ve 2 special exempt oyuncusuyla toplam 32 tenisçi ana tablo mücadelesi verecek.

25 FARKLI ÜLKEDEN SPORCU YER ALACAK

Resmi kabul listesine göre turnuvada 25 farklı ülkeden sporcu yer alıyor. Ana tablo oyuncuları arasında Fransa, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Ukrayna, Romanya, Lübnan, Bulgaristan ve Moldova gibi birçok ülkeden tenisçiler bulunuyor. Turnuvada ayrıca Türkiye Tenis A Milli Erkek Takımı sporcuları da yer alacak.

'TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BU BÜYÜK SPOR ŞÖLENİNE ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Samsun Büyükşehir Başkanı Halit Doğan, 'Sporun şehri Samsun'umuzda, Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Turnuvası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Samsun, sahip olduğu güçlü spor altyapısı, modern tesisleri ve uluslararası standartlardaki organizasyon kabiliyetiyle spor turizminde her geçen gün daha da önemli bir konuma yükseliyor. Geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Samsun Open WTA 125 Turnuvası'nda dünyanın farklı ülkelerinden kadın sporcularımızı şehrimizde ağırlamış, sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşamıştık. Bu yıl da Samsun Open ATP Challenger 50 organizasyonuyla aynı heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun'umuz dünya tenisinde önemli turnuvalara ev sahipliği yapmaya başladı. İnanıyorum ki turnuva boyunca şehrimize gelen sporcularımız ve misafirlerimiz yalnızca unutulmaz bir spor deneyimi yaşamakla kalmayacak; Samsun'umuzun doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm hemşehrilerimizi bu büyük spor şölenine ortak olmaya davet ediyorum' dedi.