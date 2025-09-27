Kayseri Talas Belediyesi, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileriyle birlikte Ali Dağı’nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Programda meyve ve çam fidanları toprakla buluşturularak hem çevreye katkı sağlandı hem de geleceğe nefes olacak yeni yaşam alanları oluşturuldu.

KAYSERİ (İGFA) - Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eczacılığın yalnızca ilaç ve tedaviyle sınırlı bir meslek olmadığını, aynı zamanda toplum ve çevre sağlığına duyarlılığı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Başkan Yalçın, “Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle düzenlenen bu etkinlik, eczacılarımızın topluma katkısının güzel bir örneği oldu. İnsan sağlığına hizmet eden eczacılarımızın, doğaya da nefes olacak bu çalışmada yer alması son derece anlamlıdır. Talas Belediyesi olarak çevreye değer katan bu tür faaliyetleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ali Dağı’nda gerçekleştirilen fidan dikimi, hem Dünya Eczacılar Günü’ne anlam kattı hem de Talas’ın yeşil dokusuna katkı sundu.