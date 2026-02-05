Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları'nda 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, kent genelinde 9 bin 163 içme suyu numunesinde toplam 140 bin 371 parametrenin analiz edildiğini belirterek, 'Çok şükür Kayseri'mizde musluklardan akan su memba kalitesindedir' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, güçlü altyapısı, bilimsel analiz süreçleri ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla Kayserililere sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyu sunmak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda; içme suyu, atık su, havuz suyu, sulama suyu, arıtma çamuru ve toprak matrikslerine yönelik analizlerin gerçekleştirildiği KASKİ Su Analizleri Laboratuvarları'nda, halk sağlığının korunması amacıyla kent genelinden düzenli aralıklarla numuneler alındı. Modern laboratuvar altyapısı ve uzman personel tarafından titizlikle incelenen numuneler sayesinde, içme suyunun kalite ve mevzuata uygunluğu sürekli kontrol altında tutuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yürütülen çalışmaların insan sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, içme suyunun sürekli olarak kontrol edildiğini vurguladı.

KASKİ Su Analizleri Laboratuvarları'nda yapılan analizlerin uluslararası geçerliliğe sahip olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, şu değerlendirmelerde bulundu: 'Vatandaşlarımızın musluklarından akan suyun her damlası bizim için büyük bir sorumluluktur. KASKİ'miz, ileri teknolojiye sahip laboratuvarları ve alanında uzman personeliyle içme suyumuzu sürekli kontrol altında tutarak halk sağlığını en üst düzeyde korumaktadır. Temiz ve güvenilir içme suyuna erişim, temel bir insan hakkıdır. Bu anlayışla Kayseri'mizin her noktasında su kalitesini titizlikle takip etmeye devam ediyoruz.

KASKİ'miz tarafından 2025 yılı içerisinde 9 bin 163 içme suyu numunesinde toplam 140 bin 371 parametrede analiz gerçekleştirildi. Ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan rutin klor ölçümlerine ilave olarak, şehir şebekesinde 12 bin 594 serbest klor ölçümü yapılarak içme suyunun hijyen ve güvenliği anlık olarak takip edildi. KASKİ İçme Suyu ve Atık Su Laboratuvarlarımız, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen 'Akreditasyon Belgesi'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi'ne sahiptir. Bu doğrultuda, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te yer alan tüm parametreler titizlikle analiz edilmekte ve insan sağlığına uygun içme suyu şebekeye verilmektedir. Bu bakımdan vatandaşlarımız, sürekli kontrol altında tutulan sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler.'

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fazilet Malik ise 'Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çizmiş olduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kayseri ilimizde suyun kaliteli, sağlıklı olduğunu, musluklardan akan suyun gönül rahatlığıyla içilebileceğini belirtmek istiyorum' dedi.

Kayseri'de içme suyunun tamamının yeraltından temin edildiğini, suların el değmeden, pompalarla otomatik olarak şebekeye basıldığını belirten Malik, 'Laboratuvarlarımız son teknolojilere göre üretilmiş cihazlarla donatılmış durumda. Analizleri yapan arkadaşlarımız, konularında uzman ve deneyimli' diye konuştu.