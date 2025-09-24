Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Bankası’ndan “Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi” için 600 milyon dolar kaynak sağlandığını duyurdu. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle artan taşkın ve yangın risklerine karşı su politikalarını güçlendireceklerini belirtti.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen “Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi” tanıtım toplantısında, Dünya Bankası’ndan 600 milyon dolarlık kaynak sağlandığını açıkladı. Bakan Yumaklı, “Bu kaynakla ülkemizin dört bir yanında taşkın kontrol tesisleri inşa edeceğiz” dedi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yaşamı tehdit ettiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, son yıllarda yağış rejimlerinin değiştiğini, bir-iki ayda yağması gereken yağmurun kısa sürede sellerle sonuçlandığını belirtti.

Doğu Karadeniz’de 4 ilde yaşanan sel ve taşkın felaketlerinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yumaklı, bu olayların iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu ifade etti.

YAĞIŞ VE YANGIN RİSKİ ARTIYOR

2025 yılında yağışların mevsim normallerinin yüzde 26, geçen yılın yüzde 28 altında olduğunu, son 5 yılda 4 kez ortalamanın altında kaldığına dikkati çeken Bakan Yumaklı, sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgârların orman yangınlarını artırdığını kaydetti. Yumaklı, Ege ve Akdeniz’in yanı sıra Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Düzce, Bolu, Bilecik, Sakarya ve Bursa’nın da yangın riski taşıdığını, taşkın riskinin ise yüzde 20’nin üzerinde arttığını aktardı.

SU POLİTİKALARINDA DİRENÇLİ TÜRKİYE HEDEFİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre su stresi yaşayan bir ülke olarak su politikalarının önemine dikkat çeken Bakan İbrahim Yumaklı, son 23 yılda su ve sulama projelerine 3,4 trilyon TL kaynak aktarıldığını, 11 bin eserin hizmete alındığını belirtti. Sulanan arazi miktarı yüzde 50, su depolama hacmi yüzde 38, içme suyu miktarı ise 2,7 kat arttığına vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Bu yıl 321 tesis daha hizmete alınacak. Kapalı sulama şebekesinin yüzde 6’dan yüzde 38’e yükseldi. Enerji ihtiyacı yerli ve temiz kaynaklarla karşılandı. Taşkın Erken Uyarı Sistemi’nin 533 noktada devrede. Bu sistem vatandaşları taşkın ve sellere karşı zamanında uyardı. Su alanında dirençli bir Türkiye oluşturmalıyız" diye konuştu.