ADIYAMAN (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından zorla alıkonularak ülke dışına çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, Venezuela halkının iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanının, hukuki süreçler ve çok taraflı mekanizmalar devre dışı bırakılarak başka bir ülke tarafından hedef alınmasının uluslararası hukukun en temel ilkelerine ağır bir darbe vurduğunu ifade etti. Böyle bir müdahalenin; devletlerin egemenliği, iç işlerine karışmama ve eşitlik prensiplerinin açık biçimde ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Şartı başta olmak üzere yerleşik devletlerarası normların fiilen yok sayıldığına dikkat çeken Aydın, uluslararası kurum ve kuruluşların yaşanan gelişmeler karşısındaki sessizliğini de eleştirdi. Hukuku ve barışı korumakla yükümlü yapıların devreye girememesinin, küresel sistemde ciddi bir meşruiyet krizine işaret ettiğini dile getirdi.

Aydın açıklamasında, tek taraflı ve keyfi uygulamaların devletlerarası hukukun evrensel ve bağlayıcı niteliğini zedelediğini belirterek, hukukun güçlü olanın iradesine göre şekillendiği bir ortamda 'kurallara dayalı uluslararası düzen' söyleminin inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti. Uluslararası hukukun ihlal edilmesinin sonuçsuz kaldığı bir dünya düzeninin yalnızca bugünü değil, küresel barışı ve geleceği de tehdit ettiğini kaydeden Aydın, yaşanan gelişmelerin dünya açısından son derece tehlikeli bir emsal oluşturduğunu sözlerine ekledi.