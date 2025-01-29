DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, TBMM Genel Kurulu'nda, yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı alınması ile gerçeklerin gün yüzüne çıkarılmasını ümit ettiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi. Söz konusu otelin, turizm belgeli olarak faaliyet göstermesinin tartışmadan uzak olduğunu vurgulayan Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmaları nihayete erdirecek iradeyi ortaya koyacağına inandığını söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MUTLAKA YARATILACAKTIR"

Öte yandan DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yaptığı ziyaretlere değinen Aksakal, "İmralı'yla yapılan son görüşmeler sonrasında, dün yapılan DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yapılan açıklamalardan, DEM Parti'nin ve PKK'nın kurguladığı tuzaklara bir yenisinin daha eklemlendiğini gözlemliyoruz. Terör sorununun çözümüyle ilgili oyalamak ve bekle-gör politikalarına toleranslı davranmak, Türk milletine yapılacak en büyük kötülüktür. Terör örgütünün elebaşı ve Meclis'teki uzantıları, hadiseyi iyice ayağa düşürmüş ve sürekli topu taca atmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, Türkiye'nin devlet aklının bu konuda gerekeni söylediğini ve yöntemi ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konudaki kararlılığına vurgu yaparak "40 yıldır bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla kimi zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları çok iyi bellemelidirler ki, yeniden terörsüz Türkiye mutlaka yaratılacaktır." mesajını verdi.