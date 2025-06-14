Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 yılı toplantısı, 17-19 Haziran tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Dünya genelinde 1900’ü aşkın şehir ve belediyeyi bünyesinde barındıran Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, her yıl farklı bir şehirde düzenlenen Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferans ile şehir sağlığı alanındaki iyi uygulamaların paylaşılmasına, stratejik iş birliklerinin kurulmasına ve şehirlerin dirençlilik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyor.

DSÖ tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2025 yılı toplantısına ev sahipliği yapacak şehir olarak Bursa seçildi. Böylece Türkiye’de ilk kez bu kapsamda bir etkinlik, uluslararası düzeyde Bursa’da düzenlenmiş olacak.

Bu yıl “Dirençli Sağlıklı Şehirler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler Yaratmak” temasıyla düzenlenecek toplantıya, DSÖ Avrupa Bölgesi ve ötesinden yaklaşık 500 yerli ve yabancı katılımcı katılacak. Konferans; Refah, Gezegen, Katılım, İnsanlar, Mekan ve Barış başlıkları altında düzenlenecek oturumlarla, hem bilimsel hem de politik düzeyde önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak.

Konferans, Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 2019-2025 dönemini kapsayan VII. Aşaması’nın son toplantısı olma özelliğini de taşıyor. Program kapsamında önceki yıllardaki başarılar değerlendirilecek, karşılaşılan zorluklar tartışılacak ve VIII. Aşama’ya geçiş için stratejiler belirlenecek.

Bozbey: “Sağlıklı bir kent, huzurlu bir yaşam demektir”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, etkinliğin Bursa’da yapılmasının son derece önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’daki en önemli sağlık ve şehircilik buluşmasına ev sahipliği yapmak, Bursamız için büyük bir onur ve sorumluluktur. Sağlıklı bir kent demek, sadece fiziksel çevrenin değil; sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın da insan odaklı tasarlanması demektir. Herkesin eşit ve güvenli biçimde yaşadığı bir kenti inşa etmek bizim için bir hedeften öte, temel bir sorumluluktur. Bu konferans, Bursa’nın sağlıklı ve dirençli şehir vizyonuna olan bağlılığını tüm dünyaya gösterecek.”

Etkinlik, DSÖ Sağlıklı Şehirler Sekretaryası’nın koordinasyonunda yüz yüze gerçekleştirilecek. Detaylı program ve katılım bilgileri için https://hcn2025.bursa.bel.tr/ adresi ziyaret edilebilir.