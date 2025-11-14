Bursa'da Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, BTÜ Konuşmaları'nda öğrencilerle girişimcilik, sosyal sorumluluk ve yaşam boyu öğrenme üzerine deneyimlerini paylaştı.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından düzenlenen BTÜ Konuşmaları'nın 5. sezon 46. bölümünde Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul öğrencilerle buluştu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen programda, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

'Sağlığa ve Topluma Adanmış Bir Ömür' başlıklı konuşmasında Dr. Özkul, Hayat Hastanesi'nin kuruluşundan bugüne büyüme serüvenini ve Türkiye Hayat Sağlık Vakfı aracılığıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerini anlattı.

1978 yılında temelleri atılan Hayat Hastanesi'nin bugün Hayat Sağlık Grubu çatısı altında faaliyet gösterdiğini belirten Özkul, 'Hedefim, işletmeleri kurumsallaştırıp ikinci nesle devrettikten sonra topluma katkı sağlayacak projelerde var olmaktı. Bu amaçla 2014'te Türkiye Hayat Sağlık Vakfı'nı kurduk' dedi. Dr. Özkul, öğrencilere iş hayatına erken adım atmanın önemini vurguladı: 'Mezun olduktan sonra değil, öğrencilik yıllarınızdan itibaren çalışmaya başlayın. Çevrenizi iyi kurun, mesleğinizle ilgili deneyim kazanın. Çünkü gerçek öğrenme, yaşarken başlar.' Ayrıca yazmanın ve deneyimleri kaydetmenin önemine dikkat çekerek, 'Kitap yazın, günlük tutun, düşüncelerinizi kayıt altına alın. Hayatın içinde olun, iz bırakın' dedi.

Sosyal sorumluluk projelerinin kalıcı değer yarattığını ifade eden Özkul, girişimcilikte başarının sabır, adanmışlık ve amaç sahibi olmaktan geçtiğini belirtti. Konuşma, soru-cevap bölümü ile devam etti ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın Dr. Özkul'a plaket takdimi ile son buldu.