Bursa Osmangazi Belediyesi'nin geleceğin vizyonerlerine ışık tuttuğu söyleşilerinin son konuğu NEO Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ertan oldu.

BURSA (İGFA) - Gençlerin yaratıcı fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, girişimcilik bilincini artırmak amacıyla düzenlediği 'Girişimci Kafası Söyleşisi' ile katılımcıları iş hayatına hazırlıyor.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde Sosyolog Mürvet Özçelik moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda başarılı iş insanı Serdar Ertan, deneyimlerini paylaşarak günümüz dünyasına pencere açtı.

'YENİ FİKİRLER OLUŞTURULMASI, YENİ RİSKLER ALINMASI GEREKİYOR'

Girişimciliğin bir bakış açısı niteliği taşıdığını ve her yaştan bireyin olabileceğini belirten NEO Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Ertan, ülkenin yeni girişimlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ertan, 'Muasır medeniyetler seviyesine çıkmamız için önemli işler, katma değerli işler yapmamız gerekiyor. Bu da tek düze işler değil, farklı bakış açılarıyla oluşturulmuş yeni girişimler ile ortaya çıkıyor. Yeni fikirler oluşturulması, yeni riskler alınması gerekiyor. Bunlar girişimciliğin içerisinde olan şeyler' dedi.

'BU TOPLANTILARIN YAPILMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'

Herkesin hayatındaki belli noktalarda girişimciliğini ortaya koyabildiğine işaret eden iş insanı Serdar Ertan, 'Ev hanımları da, bir şirkette çalışanlar da girişimde bulunabilir. Risk aldığınız nokta, yepyeni bir fikri ortaya koymaktır; bir pazar yaratmaktır, o pazarda tutkuyla çalışmaktır. Bunu bir bakış açısına çevirdiğimiz zaman, aslında hayatınızın her noktasında risk alıyor olmanız ve çalıştığınız şirkette de insanlara değer katacak, fark yaratacak bir şey üretmeniz girişimciliktir. Bu toplantıyı düzenlemekteki amacımız da budur. Böyle bir fikrin doğuşu, 'merkez kuralım', 'merkeze insanları toplayalım' düşüncesiyle başladı. Burada birçok insana fikir ekiyorsunuz ve bu fikirler insanların ileride hayatlarında bir yerde karşılarına çıkacak büyük bir girişimin temeli olabiliyor. Bu toplantıların yapılmasından dolayı çok mutluyum' diye konuştu.

'CARİ AÇIK PROBLEMİ, KATMA DEĞERLİ İŞLERLE ÇÖZÜLEBİLECEK BİR PROBLEM'

Dinleyicileriyle olan paylaşımlarında hayattaki dönüm noktalarından bahsederek, günümüz ekonomisine de perde açan Serdar Ertan, 'Ülkenin idealist insanlara ihtiyacı var. Bir cari açık problemimiz var. Bu ancak yeni girişimler ile katma değerli işler ile çözülebilecek bir problem. Şu an hali hazırda yapılanı çoğaltarak çözemezsiniz, yeni bir şey bulmanız gerekiyor. Yeni bir bakış açısı. Bir liralık bile bir girişim yaptıysan, girişimcisindir. Kıymetli değer yaratan insanlarda yeni fikirler uyandıran, sorunu çözen her şey güzel fikirdir. Biz de seramikte böyle işaretlerle yönümüzü bulduk. Sadece ben bunu başarmak istiyorum, oraya gidiyorum diyerek olmuyor. Hayat farklı yerlere götürüyor. Bazen genişleyen, bazen daralan bir şey, ona da hazır olmak lazım' açıklamalarında bulundu.

İş insanı Serdar Ertan, söyleşinin sonunda kendisine bu imkanı tanıyan ve gençlerle buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.