Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen UOEK-2025 35. Ulusal Özel Eğitim Kongresine katıldı.

UZMANLARDAN DOSD MERAM'A YOĞUN İLGİ

30 Ekim tarihinde başlayan ve bu yıl '21. Yüzyılın Temel Eğitimi' temasıyla 2 Kasım'a kadar devam edecek kongrede DOSD Meram, açtığı stantla dikkatleri üzerine çekti. TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı kongre boyunca DOSD Meram standını ziyaret eden özel eğitim uzmanları, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler; merkezin yürüttüğü eğitim, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla geliştirilen projeler, örnek uygulamalar ve eğitim programları katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kongre süresince yüzlerce katılımcının ziyaret ettiği DOSD Meram standında, merkezde yürütülen eğitim programları, aile destek çalışmaları ve sosyal beceri geliştirme projeleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Uzmanlar, merkezin modelinin Türkiye genelinde örnek teşkil ettiğini ifade etti.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU: 'DOWN SENDROMLULARIN YAŞAMA KATILIMINI ARTIRMAK EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ'

DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, DOSD Meram'ın kongrede yer almasının önemine değinerek şu değerlendirmelerde bulundu; 'DOSD Meram'ı kurarken amacımız sadece özel gereksinimli bireylerimize destek sunmak değil, aynı zamanda toplumun bu konudaki farkındalığını da artırmaktı. Down sendromlu bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak için birçok proje yürütüyoruz. Bu tür bilimsel kongrelerde yer almak, hem yaptığımız çalışmaları paylaşmak hem de alandaki yeni gelişmeleri takip etmek açısından büyük önem taşıyor. Tüm bu adımlar, daha kapsayıcı ve bilinçli bir toplum inşa etme hedefimizin bir parçasıdır.'