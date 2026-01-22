Mardin Nusaybin'de Türk Bayrağı'na yapılan saldırının ardından Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından şehir kırmızı beyaza büründü.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde Türk bayrağı dağıttı. Kampanya kapsamında cadde ve sokaklarda vatandaşlara ve esnafa belediye ekipleri tarafından Türk bayrağı dağıtarak anlamlı bir çalışmaya imza atıldı.

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen bayrak dağıtımında, esnaf ve vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterirken Nevşehir halkı bayrak dağıtımından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türk bayraklarını iş yerlerine ve evlerine asan Nevşehirliler, birlik ve beraberlik mesajı verirken özellikle ana arterler ve çarşı merkezlerinde dalgalanan bayraklar, kent genelinde görsel bir şölen oluşturdu.

Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2500 adet Türk Bayrağının dağıtılması sonrası milli değerlerin yaşatılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi adına bu tür kampanyalara her zaman destek verileceği ifade edildi.

Kampanya kapsamında Nevşehir Belediye Başkanlık binası başta olmak üzere, Nevşehir Kalesi, Paşa Konağı, Kahveci Dağı, köprülü kavşaklar ve şehrin dört bir yanında Türk bayraklarının dalgalanmaya devam etmesi beklenirken, esnafların iş yerlerinde, vatandaşlarımızın da evlerinde bayrak asarak kampanyaya destek olduğu görüldü.