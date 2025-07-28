Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından “Bilimin ve Hayatın Merkezi DEÜ” sloganıyla düzenlenen “DEÜ Tanıtım ve Tercih Günleri” 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde Rektörlük Yerleşkesinde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, etkinliğin ilk gününde tanıtım stantlarını gezerek öğrenci topluluklarıyla ve aday öğrencilerle sohbet etti.

Sohbetin ardından 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda konuşma yapan Rektör Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesinin bilimsel, sosyal ve kültürel birikimi ile sunduğu imkânların yanı sıra DEÜ’lü olmanın ayrıcalıklarını aktararak aday öğrencilere üniversite ve gelecek tercihlerinde rehberlik edecek bilgiler sundu.

DEÜ TANITIM VE TERCİH GÜNLERİ İLK KEZ HİBRİT ORTAMDA

“DEÜ Tanıtım ve Tercih Günleri” kapsamında 18 fakülte, 1 konservatuvar ve 6 meslek yüksekokulundan akademisyenler aday öğrenciler için bilgi dolu sunumlar gerçekleştirdi. Adaylar, akademisyenlerle birebir iletişim kurup tercih etmeyi planladıkları bölümlere ilişkin ayrıntılı bilgiler edindi. Fuaye alanındaki stantlarda ise kampüsler, bölümler, yurtlar, burslar ve yurt dışında eğitim imkânlarıyla ilgili sorular yanıtlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen aday öğrencilere DEÜ’nün güçlü akademik kadrosunu, nitelikli altyapısını ve öğrenci odaklı yükseköğretim ortamını yakından tanıma fırsatı veren etkinlik; önceki yıllardan farklı olarak, yalnızca yüz yüze değil, çevrim içi katılım olanağı da sundu.

“KALİTELİ ETKİLEŞİMİN DOĞRU TERCİH YAPTIRDIĞINA İNANCIMIZ TAM”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede, “Üniversitemizi tercih etmeyi düşünen gençlerin eğitim planlarını, hayallerini, düşüncelerini dinlemek ve onlara üniversitemizin sağladığı olanaklarla ilgili bilgi aktarmak; pırıl pırıl gençlerle birebir temas kurmak, heyecanlarını paylaşmak bizim için son derece değerliydi. Kaliteli etkileşimin, adaylarımızın doğru tercihler yapmasını sağladığına/sağlayacağına inancımız tam,” dedi.